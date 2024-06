Calciomercato Napoli, Tiribocchi approva: "Lui nome adatto per sostituire Osimhen"

Calciomercato Napoli - “Lukaku per il post Osimhen? Sono due grandi attaccanti, sulla carta è nettamente migliore Osimhen ma se devi perderlo Lukaku è un buon profilo, che tra l’altro con Conte ha dato tantissimo, riuscendo ad avere un rendimento ai massimi livelli. Se l’operazione è avallata da Conte va bene.

Calciomercato Napoli, gli scenari con Conte

3-4-2-1 con Conte, quali caratteristiche per i due dietro la punta? Questo dipende dal tipo di squadra che farà il Napoli e dall’impostazione. Kvara scorre – ha detto l’ex attaccante e opinionista Dazn Simone Tiribocchi a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - non lo vedo benissimo per caratteristiche sotto Lukaku, ama molto la fascia. Servono calciatori di passo, di gamba, capaci di attaccare la profondità. Conte-Napoli? Il Napoli farà una stagione da protagonista con Conte. Ha avuto tanti allenatori molto forti, come Ancelotti, Sarri, Spalletti, adesso il leccese che dopo Spalletti è al momento il migliore in Italia. Raspadori con Conte? Può esaltarsi dietro Lukaku, è un calciatore che vedo bene proprio in questo ruolo: la coppia Lukaku-Raspadori si integra bene, li trovo complementari ed insieme potrebbero esaltarsi”.