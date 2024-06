Calciomercato Napoli, Savino boccia un acquisto: "Mi dispiace ma ha toppato"

Calciomercato Napoli - Alberto Savino, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da NapoliMagazine: "Nel mio periodo esistevano le bandiere nel calcio, come Maldini e Totti. Ora purtroppo i calciatori sono aziende private, le cose sono cambiate in peggio. Anche i social hanno acuito questa situazione.

Calciomercato Napoli, come sarà la squadra di Conte

Come immagino il Napoli di Conte? Aggressivo e che sa quello che vuole, Conte è l'allenatore giusto per il Napoli attuale. La società si sta già muovendo, in difesa serviranno almeno 2-3 acquisti. Spero si possa poi risolvere la situazione di Di Lorenzo, il Napoli deve ripartire da giocatori motivati. Mi dispiace per Natan, non ha dato quello che poteva vista l'annata del Napoli, gli acquisti non hanno potuto rendere al massimo. Marin, Hermoso e Buongiorno sarebbero grandi acquisti, ma poi alcuni dovranno essere ceduti. Mi dispiacerebbe anche per le eventuali cessioni di Di Lorenzo e Kvara, ma per rifondare serviranno anche cessioni eccellenti. Che acquisto farei da direttore sportivo? In tutti i reparti il Napoli va rinforzato. Poi se in attacco va via Osimhen servirà un grande acquisto, ma in questo momento il nigeriano non sembra avere un grande mercato. Se dovesse rimanere Osimhen e andare via Kvara andrebbe bene lo stesso eventualmente. Chi rimane a Napoli sa che dovrà dare tanto perchè Conte pretende il massimo da tutti".