Venerato a CN24: "Diawara-Roma? I giallorossi potrebbero fare un gioco contabile, i contratti e le PEC sarebbero già pronte"

Ultimissime mercato Napoli calcio: si va concretizzando la cessione di Amadou Diawara alla AS Roma, nell'ambito dell'operazione che dovrebbe portare Kostas Manolas in maglia azzurra.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli spera di chiudere l’affare per Kostas Manolas in questa settimana, in modo da sbloccare anche l’affare relativo a Jordan Veretout.

Clausola per Manolas e contestuale cessione di Diawara alla Roma nei giorni successivi? Tecnicamente tutto è possibile, i contratti e le PEC sarebbero già pronte: andrebbero solo depositati. La Roma potrebbe firmare Diawara a luglio perché si entra in una nuova finestra economica: se i giallorossi volessero fare questo piccolo gioco contabile, contabilizzando 36 milioni a giugno e dandone 20 a luglio, sarebbe possibile. Però si lavora per chiudere tutto entro fine mese”.