Caiazza sicuro: "Se ADL non prende James sarà l'ultimo anno di Ancelotti al Napoli, si creerebbe frattura insanabile"

Calciomercato - Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 da Dimaro:

"Io credo che se dovesse accadere che De Laurentiis non prenda James Rodriguez, credo che questo sia l'ultimo anno di Ancelotti con il Napoli. Si creerà una frattura definitiva tra allenatore e presidente. Al di là dell'aspetto tattico, James è la scelta di questo allenatore, e il presidente glielo deve dare. Anche in virtù di quello che deve essere il Napoli del futuro, con Insigne a sinisra, alle spalle della prima punta devi avere un pezzo da novanta come James".