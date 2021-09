Cagliari, Mazzarri: "Napoli la più forte del campionato, è in una forma pazzesca ma ha creato poco. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo"

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, che è in uno stato di forma pazzesco e che ha datto quattro o cinque gol a tutti. Abbiamo provato ad attaccare nella ripresa, ci è mancata concretezza ma avremmo anche potuto trovare il vantaggio. Se contate le palle gol create dal Napoli sono state poche, mentre di solito ne creano tantissime. Abbiamo sbagliato la marcatura, altrimenti il primo tempo potevamo finire in parità il primo tempo. Siamo stati solidi a differenza di tre giorni fa. Abbiamo fatto la gara come quella con la Lazio ma ci sono mancate ripartenze. Contro avevamo difensori come Koulibaly che non concedono nulla. Ho visto la squadra molto solida, siamo sulla buona strada. Osimhen è un fenomeno, da solo impegna cinque uomini. Un po' lo abbiamo contenuto. Il calcio si traduce in occasioni create e loro ne hanno create poche. La linea l'abbiamo tenuta a dieci metri dalla nostra area di rigore perché c'era Osimhen, abbiamo scelto la compattezza. Quando siamo ripartiti con Deiola, tirando, sarebbe stato da solo davanti al portiere, abbiamo avuto noi la prima palla gol della gara. Il Napoli è compatto, Nandez anche con la Lazio ha fatto di più".