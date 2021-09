Cagliari, Capozucca: "Problemi mentali e fisici fin qui, la squadra fatica ad assimilare le idee di Mazzarri"

Ultimissime calcio Napoli - Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A Roma la squadra ha dato segnali positivi, c'è rammarico per non aver vinto. Ci si aspettava una prova altrettanto positiva con l'Empoli ed invece abbiamo bucato la gara, l'Empoli ha vinto meritatamente. La squadra ha avuto un crollo mentale e fisico, non siamo al top atleticamente. Mazzarri ha bisogno di tempo per far arrivare le sue idee alla squadra visto che sono diverse rispetto a quelle di Semplici, per questo la squadra va in difficoltà".