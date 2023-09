Budel: "Gilardino la sorpresa, Lobotka cambierà il suo modo di giocare ma farà fatica"

Alessandro Budel è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Gilardino è stata una bella sorpresa fin qui. Va ad affrontare una grande squadra come il Napoli che viene da una sconfitta inaspettata con la Lazio. Lobotka? Garcia vuole dare qualità davanti, sarà marcato stretto e quindi il tecnico prova alternative. Farà fatica, dovrà trovare il modo di smarcarsi. Verticalità di Garcia? La gestione Spalletti ha portato lo scudetto, ogni passo falso viene visto come un dramma. Natan? Mi auguro di vederlo in campo. Juan Jesus? La grande perdita di Koulibaly fu superata con Kim ma sostituire Kim è altrettanto complicato".