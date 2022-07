Marco Bucciantini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Le squadre di prima fascia si sono rafforzate, poi però in campo bisogna trovare l’alchimia giusta con i nuovi arrivi. Sarà un campionato di Serie A molto combattuto".