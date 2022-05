Bucchioni: "Dybala proposto al Napoli dai suoi agenti: club spaventato dall'ingaggio"

Calciomercato Napoli - Dybala è stato proposto al Napoli. Lo scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale sul sito TMW. Il giornalista racconta dettagliatamente questo retroscena di mercato tra l'argentino e gli azzurri.

Ecco cosa scrive Bucchioni su Dybala-Napoli:

"Nel frattempo c’è Lukaku che insiste, vuol tornare e ieri c’è stato un incontro fra il suo procuratore Pastorello e la società nerazzurra con la scusa di parlare di Esposito. Serve fantasia per trovare una soluzione visto che l’Inter oggi non può pagare né il cartellino né l’ingaggio monstre. Serve la compartecipazione del Chelsea e qualche formula di prestito più futuri pagherò. Difficilissimo. In attesa si dovrebbe chiudere a breve la vicenda Dybala. L’argentino vorrebbe più dei sei milioni proposti. All’orizzonte c’è la Roma, ma il giocatore sarebbe stato proposto anche allo stesso Milan e al Napoli che (ovviamente) sono spaventate dall’ingaggio"