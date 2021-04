Christian Bucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen è cresciuto tantissimo in questi mesi, ha bisogno di tempo. E’ tornato cambiato dall’infortunio rispetto i primi mesi. Politano è un calciatore da top club, ha numeri importantissimi. Boga è un grande calciatore e gli manca l’ultimo step per fare il definitivo salto”.