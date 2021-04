Bruscolotti: "Rrahmani non può perdere così Ronaldo in area e non si può abboccare così alle finte di Chiesa"

Napoli - Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli è stato punito dalla giocata di un campione come Dybala che si è letteralmente inventato il goal del raddoppio. I partenopei hanno però avuto il merito di non mollare, di cercare fino alla fine la strade per il pareggio. In tre o quattro poi hanno deluso. Sul primo goal c'è una grave responsabilità dei giocatori del Napoli. Federico Chiesa è stato bravo, ma i giocatori non possono abboccare alle finte dell'esterno con quella facilità. Stesso discorso per Rrahmani che si è perso completamente Cristiano Ronaldo. I partenopei però sono stati all'altezza della situazione e avrebbero meritato di più soprattutto per quanto hanno fatto nella frazione di gioco. L'obiettivo Champions League è ancora alla portata dei campani".