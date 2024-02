Bruscolotti: "L’errore di Juan Jesus sul gol? Doveva prendere meglio le misure: c’erano tre giocatori del Napoli, è stata una distrazione assurda"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’errore di Juan Jesus sul gol? Doveva prendere meglio le misure e non far rimbalzare la palla: c’erano tre giocatori del Napoli, è stata una distrazione assurda. Non doveva far rimbalzare la palla, erano tutti distratti e magari pensavano che la partita fosse finita. L’adrenalina doveva essere al massimo, si era ad un passo da una grande vittoria. Il Napoli ha fatto rivedere qualcosa, ma ha subito la riaggressione dal Cagliari e ci sono dei problemi da risolvere per evitare di essere prevedibili”