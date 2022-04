Bruscolotti a CN24: "Napoli già mostrava segni di cedimento, ma bisogna continuare a provarsi. Su Insigne e nome dello stadio..."

Notizie Napoli calcio. Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bruscolotti

Intervista Bruscolotti CN24