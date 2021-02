Bruno Longhi: "Avete visto che Insigne prima di battere il rigore agitava la gamba destra? Segno che soffre molto certe situazioni"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Longhi, giornalista:

"Lorenzo Insigne nell'immaginario collettivo viene visto sempre come un ragazzino, non mi piace il trattamento riservato a questo calciatore. Ha troppe pressioni addosso, ma da sempre. Il ragazzo ha dimostrato più volte di essere all'altezza, infatti ha segnato cento gol con la maglia della squadra della sua città e questo, ricordatelo, non è mai semplice per un calciatore. Ho notato un'immagine emblematica quando ha segnato il rigore contro la Juventus sabato scorso allo stadio Diego Armando Maradona, quando si è presentato sul dischetto, prima di segnare, agitava fortemente la gamba destra. E' un gesto che mette in evidenza tutta la pressione che subisce questo ragazzo. Mi è rimasto impresso nella mente questo gesto dell'attaccante di Frattamaggiore, segno evidente che soffre molto le situazioni che si vivono".