Bruno Longhi: "Al Napoli c'è una gestione patriarcale dove il presidente pensa di gestire tutti i giocatori"

SUL NAPOLI: "Nel momento in cui sei in Champions e Gattuso dice che bisogna lottare con grinta significa che vuoi salvare il salvabile. Gli acquisti non sono all'altezza di una squadra che vuol ambire a certi traguardi. C'è una gestione patriarcale dove il presidente pensa di gestire come vuole tutti i giocatori. Questi sono tutti peccati che poi De Laurentiis deve scontare".

SU POLITANO: "E' stato il miglior giocatore dell'Inter nella passata stagione, ma collocarlo nel Napoli attuale aumenta la batteria di 'non giganti'. Llorente può diventare l'alternativa a Lukaku quando quest'ultimo manca".