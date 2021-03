Napoli - Diego Tavano, agente di Eduardo Bove della primavera della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Bove? Doveva rientrare nell'affare Milik alla Roma. Avevo dato carta bianca per questo trasferimento. l'idea Napoli sarebbe stata molto suggestiva ma alla fine la trattativa non è andata in porto. Futuro? Tutto può succedere, magari se dovessere esserci eventualmente una nuova trattativa tra i due club, il nome di Bove potrebbe rientrare"