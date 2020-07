Bologna, Mihajlovic: "Giocare senza pubblico fa schifo, spero finisca presto questo campionato"

Notizie Calcio Napoli - Sinisa Mihajlovic spera che finisca presto questo campionato. E ad ammetterlo è lo stesso tecnico del Bologna con tutte la schiettezza che lo contraddistingue. Ecco quanto riferito in conferenza stampa:

"Spero arrivi presto il 2 agosto. Non è per una questione di stimoli, ma giocare senza pubblico non è bello. Ti scoccia. Sono consapevole che questo era l'unico modo per terminare la stagione, ma spero che da settembre il pubblico possa tornare sugli spalti. Questo calcio non mi emoziona. Le gare oggi sono peggio degli allenamenti. Giocare così fa schifo e sono convinto che non sono l'unico a pensarlo".