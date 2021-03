Bologna, Mihajlovic: "Abbiamo giocato solo noi e loro hanno segnato. Risultato fasullo e sconfitta immeritata"

Ultime notizie calcio Napoli – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Questa è la sintesi della partita. Abbiamo giocato solo noi. Il risultato di 3-1 è fasullo, non avremmo meritato di perdere. Però nel calcio vince chi segna e loro sono stati più bravi di noi in questo. Il nostro obiettivo è salvarci: potevamo fare certamente meglio ma anche peggio, tenendo conto anche dei tanti infortuni. Ci sono nostre colpe ma oggi non posso dire nulla ai ragazzi.

Abbiamo fatto la partita ed abbiamo creato, prendendo gol su errori individuali arrivati da calciatori che hanno anche una certa esperienza. Questo mi fa arrabbiare. Se giochiamo così abbiamo tante possibilità di vincere, il campionato è ancora lungo. La squadra quando sta bene può battere chiunque e lo abbiamo dimostrato. Quando questo viene meno, facciamo fatica. Creiamo tanto ma segniamo poco, da sempre. Barrow per me non è una prima punta, lo vedo come esterno. Stiamo lavorando per fargli fare la prima punta. Ha le caratteristiche per farlo. Dobbiamo aspettarlo, sono normali alti e bassi. Dipenderà molto da lui.

Se io ancora oggi segno da calcio piazzato più dei miei calciatori ci sarà un motivo... Si può migliorare con l'allenamento ma serve aver passione. Io restavo a calciare dopo l'allenamento, non ho mai visto in dodici anni che faccio l'allenatore un calciatore che mi ha chiesto di restare dopo la seduta".