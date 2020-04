Benevento, Vigorito: "Siamo in A, altrimenti sarebbe un’ingiustizia enorme"

Ultime calcio - Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport:

"Dico solo che se il Benevento non dovesse ripartire dalla A sarebbe un’ingiustizia enorme e intollerabile. Il concetto di merito sportivo l’ho subito per 9 anni in C. Ogni volta che si creavano le condizioni per un ripescaggio, mi dicevano che c’era chi aveva più meriti. Penso al Gallipoli, al Crotone, al Vicenza. Quando avremmo potuto fare un salto di qualità, ci veniva negato. Ora è diverso. Il Benevento è già in A".