Benevento, Vigorito: "Così ho provato a portare Ibrahimovic da noi a gennaio"

Il Benevento ha davvero provato a mettere sotto contratto Zlatan Ibrahimovic. Un tentativo reale, concreto. “Cercavo un attaccante, approfittando della presenza di Pippo Inzaghi e del ds Foggia, entrambi ex Milan, chiesi se avevano rapporti con Ibrahimovic”, racconta il presidente del Benevento Vigorito a Sky Sport. “Entrambi mi risposero ‘ma lei davvero pensa a una cosa del genere?’, certo replicai. Ibra d’altronde gioca a calcio, mica lo volevo a Benevento per fare pizze!”, sorride Vigorito. Che svela altri dettagli dell’affare… sfumato: “Pippo Inzaghi mi disse che Ibrahimovic è un giocatore che deve essere al centro di un mondo che lo circonda: Benevento è un bel mondo, ma non ancora all’altezza del mondo calcistico di Ibra. Non è che però mi convinsero del tutto… convincere Sagna ad accettare il Benevento in passato non fu più facile”.