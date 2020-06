Benevento, Maggio: "Ci siamo tolti tante soddisfazione, è stata una annata inaspettata ma bellissima"

Ultime notizie - Christian Maggio, difensore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, commentando così la promozione in Serie A:

"È merito di tutti, il mister in particolare, ma anche il presidente, abbiamo una società molto ambiziosa che vuole dimostrare il proprio valore. Quest'anno ci siamo tolti tante soddisfazioni, è stata un'annata inaspettata su diversi punti di vista ma bellissima. Neanche noi ci aspettavamo di fare un campionato di questa portata, non capita tutti i giorni di avere questi risultati, è sintomo che tutti hanno dato qualcosa in più".