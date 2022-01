Bellinazzo a CN24: "Marchio Napoli, i motivi della rivalutazione. Compensi CDA con bilancio in rosso? ADL non ha mai preso dividendi dal club"

Napoli Calcio - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La rivalutazione del marchio non era stata fatta dal Napoli finora perche non conveniente dal punto di vista fiscale. Con gli ultimi provvedimenti del Governo dedicato allo sport è stata concessa la rivalutazione marchio in maniera agevolata. Lo ha fatto il Napoli così come Inter e Udinese. Sostanzialmente i club di A mettono a bilancio un certo valore legato al marchio che rappresenta un flusso di ricavi legati agli sponsor, all'immagine del club e merchandising. Grazie al provvedimento governativo viene aggiornato valore a bilancio del marchio che va arricchire valore patrimoniale della società tramite una perizia giurata. Nel caso del Napoli, avevamo 58 milioni di perdite, con il l'aggiornamento del brand evita che si finisca in rosso evitando che il proprietario non metta capitale per provvedere all'erosione del patrimonio. Compensi al CDA con bilancio in rosso del Napoli? Non è un controsenso nel momento in cui a decidere il compenso è la proprietà. Evidentemente la proprietà di assegnare un emolumento che fanno parte del CDA. In questi anni il Napoli ha pagato in questi anni quasi 30-32 milioni. C'è da dire però che ADL non ha mai preso dividendi dal Napoli quando per anni ha chiuso il bilancio in attivo".