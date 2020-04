Baroni ricorda il secondo scudetto: "Era un Napoli straordinario, prima del gol decisivo rivissi tutta la stagione"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Baroni, ex calciatore del Napoli ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Super Sport 21", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gli attimi prima del gol decisivo per il secondo scudetto? Attimi straordinari, passarono davanti ai miei occhi tutta la fatica di una stagione, la corsa liberatoria mia e di tutti i compagni sotto la curva era un ringraziamento per tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Milan? Fu un testa a testa con una squadra fortissima e questo avvalora ulteriormente quel traguardo straordinario. Ci sono stati momenti difficili ma era un gruppo straordinario fatto di uomini e di amici. Nel primo quarto d'ora a Bologna si è visto forse il miglior calcio in assoluto, per qualità, estro e voglia. Era una squadra meravigliosa. Ricordo un aneddoto: seguivamo il risultato del Milan dai tifosi. Ripresa? Credo ci siano le condizioni, credo che per tutti possa essere importante, pur con l'assenza dei tifosi. Le persone hanno bisogno delle emozioni del calcio. Detto ciò, davanti ad una emergenza così è giusto che parlino le persone che studiano e che sanno come gestire questi momenti".