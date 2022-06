Bargiggia: "L'offerta di rinnovo per Koulibaly arriverà solo in questo preciso momento"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco un estratto:

Il Napoli ha alzato l'offerta di rinnovo per Koulibaly? "Attualmente il club non ha fatto offerte al calciatore. Soltanto quando si avvicinerà la fine della finestra di mercato arriverà l'offerta del Napoli per il calciatore. Sarà proposto un prolungamento di contratto di tre anni con le stesse cifre attuali, circa cinque milioni più bonus".



Per quanto riguarda l'Inter, Lukaku e Dybala sono vicini? Quale nerazzurro sarà invece ceduto? "Per Lukaku manca solo l'annuncio, ma la trattativa per Dybala è in stand by. L'argentino non ha mercato. Se l'Inter non dovesse cedere un giocatore in attacco, l'arrivo di Paulo rischia di saltare. Qualora dovesse restare ancora svincolato nelle prossime settimane, ci potrebbe essere anche un tentativo del Milan. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Skriniar è nel mirino del Psg, anche se le offerte presentate non soddisfano i nerazzurri. Lo slovacco è sul mercato, ma le diverse operazioni sono bloccate. Bremer è promesso sposo dell'Inter, potrebbe arrivare solo dopo l'uscita di un difensore, ma occhio all'interesse della Juve e ad un possibile assalto, in caso di addio di De Ligt".