Bargiggia: "Gattuso e squadra vogliono battere il Bologna per dare un segnale forte a ADL che con le sue scelte bizzarre li ha resi bersagli dei tifosi"

Napoli - Paolo Bargiggia scirve sul suo sito ufficiale: "Il Bologna spartiaque per ripartire e giocarsi un posto Champions fino alla fine. Il Napoli ci prova e ci crede anche. Scavallare la sfida con al formazione di Mihajlovic e prendere tre punti aprirebbe la strada al alla ripartenza di un nuovo campionato per i campani. Perché, le previsioni parlano di un recupero totale dei giocatori a disposizione di Gattuso. E, per una squadra che nell’ultimo mese e mezzo-due ha potuto sostanzialmente utilizzare soltanto 13 giocatori non è un dettaglio. Squadra e allenatore sempre e comunque contro tutto e contro tutti a partire già da domani quando al Diego Maradona affrontano il Bolonga; contro i rossoblù ma anche “contro” De Laurentiis per lanciare un segnale forte al patron che con le sue scelte bizzarre ha reso la squadra bersaglio della critica e di alcuni tifosi".