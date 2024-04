Bargiggia annuncia: "Conte? So per certo che un allenatore ha accettato l'offerta del Napoli"

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay:

"Secondo me l'Inter non vince barando, Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agreement, dov'è il barare? Proprio alla luce di questi paletti si è mossa attraverso operazioni di mercato oculate, anche con l'ingaggio di parametri zero. Non mi risulta che accendere un prestito sia illegale, Sacchi è scivolato su una buccia di banana. Lui è sempre critico col mondo Inter, ricordiamoci che a proposito di Simone Inzaghi diceva che non era un allenatore di spessore. Non è mai obiettivo davanti all'Inter, poteva dire le stesse cose del Milan quando era in mano ai cinesi e poi è passato a Elliott".

"Il Milan è leggermente favorito sulla Roma di De Rossi, non di tanto. Sono un grande estimatore del calcio di De Rossi, nel derby ha cambiato spesso modulo. I rossoneri hanno più chance per un fatto di concentrazione e di obiettivi da centrare. Il Milan deve riscattare l'uscita dalla Champions. La situazione di Pioli mi ricorda quello quella di Inzaghi lo scorso anno. Mentre la Roma porrà più attenzione sul campionato dove ha l'obiettivo di entrare in Champions League. Le parole di Bennacer? Ha francamente esagerato, non credo che tanti giocatori del Milan giocherebbero nel Manchester City. Forse solo Maignan, Theo Hernandez e Leao".

"Secondo me Pioli potrebbe anche restare al Milan, direi anche all'80%. Le proprietà americane decidono anche in base ai progetti più che sui risultati. La storia di Pioli si intreccia con i movimenti dirigenziali all'interno della società. Neanche Moncada è certo di restare. Comunque ha la squadra dalla sua parte e Ibrahimovic ha capito che Pioli è ben voluto dai giocatori".

"Il futuro di Conte al Napoli? Non escludo un inserimento del Milan ma lo vedo marginale: il futuro di Pioli è ancora incerto. Su Conte però vedo una fuga in avanti, nel senso che non ha ancora sciolto le riserve sugli azzurri. So con certezza che l'unico ad aver detto sì al presidente De Laurentiis è Vincenzo Italiano. Fino a ieri Conte non aveva ancora detto sì al Napoli. De Laurentiis aspetterà fino ai primi di giugno poi prenderà una decisione definitiva".