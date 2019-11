Baiano a CN24: "Grande gara, Ancelotti l'ha preparata nello stile italiano: sono arrivate importanti risposte, anche da Mertens e la mancata esultanza..."

Ultime calcio Napoli - Francesco Baiano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gli italiani danno fastidio, sono le squadre antipatiche che nessuno vuole incontrare. Ancelotti ha vinto tutto, i calciatori hanno fatto una grande gara, attenta e concentrata. Ha sofferto, davanti aveva i campioni d'Europa, ma le risposte sono arrivate. Ora serve continuare perchè in campionato è in ritardo. Nelle poche occasioni che si hanno, devi essere lucido. Il Napoli ha fatto una gara di sacrificio e gli attaccanti hanno giocato bene. Mertens non ha esultato? E' la fotografia di ciò che sta vivendo questo giocatore in questo periodo. Ci ha abituato ad esultanze e festeggiamenti, ieri ho notato questo particolare e vederlo così è strano. Ha messo da parte i rumors e i contratti e ha giocato una grande gara. Personalmente non mi è mai capitato qualcosa del genere. I giocatori non si possono tirare indietro dopo una decisione del presidente, si può parlare con lui ma sono sicuro che oggi non lo rifarebbero".