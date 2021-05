Napoli Calcio - Ai microfoni di Si gonfia la rete su Tele A, è intervenuto Salvatore Bagni:

"So che Gattuso teme la partita col Verona, sa di giocare contro degli scatenati. Sta preparando questa gara come una guerra. E’ anche molto scaramantico, ma è anche giusto visto come abbiamo vissuto con ansia il primo tempo di Firenze. Gattuso ha sempre detto alla squadra di giocare serena senza rischiare i passaggi, invece abbiamo visto un po’ di tensione”.