CorSera svela - Conte era un'alternativa a Gasperini: la verità

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera, in un'editoriale sul valzer delle panchine, parla così di Conte e Gasperini in orbita Napoli:

"Il calcio è cambiato. La figura del maestro di tattica strapagato che arriva con la lista della spesa non è destinata all’estinzione: lo dice il caso del Napoli che prova a rialzarsi con Conte. Che però era un’alternativa a Gasperini, il Re Mida dell’Atalanta, 250 milioni di plusvalenze e solo bilanci in utile a Bergamo. Ma oggi piace sempre di più il tecnico che sa lavorare in team. E che non è più in cima alla piramide societaria, questo è il vero cambiamento".