Atalanta, Gasperini mastica amaro dopo l'eliminazione-beffa: "Eravamo vicinissimi all'impresa, c'è grande rammarico"

Ultime notizie calcio. L'Atalanta viene raggiunta e superata nei minuti di recupero dal PSG e deve dire addio al sogno semifinale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, un amareggiato Gasperini commenta così la cocente sconfitta:

"Devo dire che c'è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini, mancava pochissimo. Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa. La soddisfazione rimane per l'esperienza, una Champions in crescendo. Sembrava fatta, nonostante le difficoltà".

Scudetto il prossimo anno? Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest'anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l'obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose".