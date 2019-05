Atalanta, Gasperini: "Io alla Juventus? Contento di quello che ho. Vedremo se ci sono le condizioni per proseguire" [VIDEO]

Ultime panchina Juventus e Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ieri sera, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1 a 1 contro la Juventus. La sua squadra è sempre più proiettata verso la qualificazione alla prossima Champions League, sarà decisiva l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Il tecnico degli orobici, accostato anche al Napoli da alcune testate, ha parlato del suo futuro, in particolare della possibilità che possa andare alla Juventus, alla quale potrebbe finire Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato da Gazzetta.it:

Gasperini alla Juventus? Questa la risposta dell'allenatore dell'Atalanta

"La Juventus è una squadra top ed è giusto che pensi ad allenatori top, ma non sono invidioso. Son molto contento di quello che ho. Il mio futuro? E' un argomento che sar affrontato a fine campionato, dobbiamo andare in Champions League prima. Poi affronterò col presidente tutto ciò che è stato. Io sono legatissimo all'Atalanta ed al presidente. Vedremo se ci sono tutte le condzioni per fare un altro progetto. Questo è andato sicuramente oltre..."

Clicca sul file in allegato per vedere il video.