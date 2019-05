Panchina Juve, CorSera insiste: "Paratici lavora su Ancelotti per accontentare CR7! Il Napoli si cautela con Gasperini"

Calcio mercato Juve- Maurizio Sarri e la Juventus. L'ex Napoli è tra i favoriti per approdare sulla panchina bianconera. Come riporta il Corriere della Sera, non ha fretta la Juve nel scegliere il nuovo allenatore, ad ammetterlo è lo stesso Pavel Nedved poco prima della sfida con l’Atalanta. Simone Inzaghi e Maurizio Sarri messi in sala d'attesa, i dirigenti bianconeri hanno fatto una chiacchierata. Sarà uno dei due, in ordine di preferenza, la soluzione istantanea dei campioni d’Italia, quello da poter mettere sotto contratto in un paio di giorni, semmai fallisse la caccia al piano A, un profilo da big e (già) vincente. Quando hai un fatturato che punta al mezzo miliardo, e Cristiano Ronaldo hai solo bisogno di tempo.

Mercato Juve, per la panchina idea Ancelotti!

Fabio Paratici, e i suoi collaboratori continuano a lavorare. L’ultimo spiffero riguarda Carlo Ancelotti, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera il Napoli ha contattato Giampiero Gasperini, per sondarne la disponibilità. Nonostante le parole di Carletto («non mi muovo») e il contratto, per liberarlo dal quale De Laurentiis pretende una penale da 12 milioni di euro. Però è il preferito di CR7.

«Ci saranno valutazioni, non abbiamo fretta e non sarà semplice. Sappiamo che non si ripeterà più questo ciclo. Per ora c'è Allegri e non abbiamo contattato altri. Abbiamo idee abbastanza chiare, ma non è stato fatto ancora niente. Si è trattata solo di una fine naturale, poi ognuno dice quello che sente: Max è stato grandissimo, la Juve vuole vincere trofei e lui l’ha fatto, Chi vivrà, vedrà». Queste le parole del dirigente Pavel Nedved.