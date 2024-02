Doveva esserci anche Salvatore Aronica in questa seconda avventura napoletana di Walter Mazzarri.

Panchina Napoli, Aronica era nello staff di Mazzarri

Lo conferma l’ex difensore intervistato da TvPlay: “Ho un ottimo rapporto col mister, mi ha allenato per 7 anni, e qualche mese fa sono stato contattato per far parte del suo staff. La trattativa poi non si è chiusa ma non per volete del mister, sono sorte piuttosto altre problematiche".