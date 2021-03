Antonini: "Il Napoli ha un vantaggio sul Milan: i rossoneri dovranno fare i conti con lo United... Gattuso si autorigenera"

Napoli calcio – Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Milan deve fare i conti con la partita con il Manchester United a tre giorni dalla partita contro il Napoli. I rossoneri si giocano una fetta importante di Europa League e poi con gli azzurri ci sarà un’altra sfida di notevole importanza per quanto riguarda il campionato. Il Napoli può pensare solo al Milan ed ha una settimana intera per poterci lavorare. Gattuso si autorigenera, ha delle grandi doti da questo punto di vista. Se un giorno non è felice, il giorno dopo trasmette euforia a tutti in campo”.