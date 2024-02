Anguissa a Sky: "A Barcellona possiamo qualificarci, col nostro gioco si vince con chiunque! Ecco cos'è cambiato tra Mazzarri e Calzona, su Osimhen..."

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto il centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Calzona conosce bene la squadra, già due anni fa era qui con Spalletti: è arrivato a parlare da noi in modo semplice, facendoci capire che il gruppo è la cosa più importante e quando lavoriamo per i compagni si vince. Abbiamo preso un pareggio importante, dobbiamo prendere tutto in maniera positiva. Qualificazione? Il Napoli può giocarsela, quando facciamo il nostro gioco possiamo vincere contro chiunque. Ora dobbiamo vedere come farlo contro il Barcellona, mi fido della squadra e dobbiamo capire che si vince e si perde tutti assieme. Cosa non ha funzionato con Mazzarri? Non saprei, tutti gli allenatori vengono con idee per aiutare la squadra: qualche volta non è così facile, Mazzarri è un brav’uomo e mi piaceva tanto, aveva le sue idee ma quest’anno siamo sfortunati e tante partite giocate potevamo vincerle e non l’abbiamo fatto. È una stagione difficile, siamo sfortunati e non meritavamo tanti risultati. Non molliamo nulla però, lavoriamo fino alla fine. Osimhen? Vederlo segnare oggi è una cosa buona, mentalmente per lui e per il gruppo: la cosa che mi ha fatto più piacere è che abbiamo capito che giocare di squadra è più importante del singolo”