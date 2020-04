Nicola Amoruso: "Il Napoli deve rinnovare il contratto a Milik: ha caratteristiche importanti, si deve puntare su di lui"

Ultime calcio Napoli - Nicola Amoruso è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Conosco tanta gente che sta perdendo amici e parenti perchè malati. Faccio fatica a parlare di calcio e non so quando si possa riprendere. la vedo ancora lunga purtroppo. Il calcio vale 4,5 miliardi di euro: muove tanto ma non va visto solo così. Il problema è generale, mio padre ha un'azienda con 20 dipendenti ed è un problema per tutti. Ci deve essere la salute al centro dell'attenzione e se c'è qualcuno che deve dettare i tempi per una ripresa, giusta e sicura, devono essere gli addetti ai lavori come dottori e virologi per evitare confusione. Milik? Ha fisico e fa gol, ha subito due infortuni e si può puntare su un giocatore importante. Va trovato un accordo".