Alvino: "Napoli? La parola d’ordine a Castel Volturno è vendere! Koulibaly è l’obiettivo del City da tempo? Ci vogliono trattative vere"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il mercato del Napoli? Mi piace conteggiare i nomi che fino ad ora vengono fatti ed accostati al Napoli, tra i tanti è uscito pure Thiago Silva del Paris Saint-Germain: siamo appena al 22 di agosto, sai quanti ne sentiremo da qui fino ad inizio ottobre. Prendiamola con filosofia, ci sono ipotesi più o meno fantasiose: dal punto di vista dei ruoli, tra Koulibaly, Luperto e Maksimovic potrebbero arrivare dei difensori. Il Napoli però deve individuare prima chi è destinato tra questi a lasciare la squadra, chiudendo le cessioni: ad oggi sono tutti e tre tesserati, poi possiamo aprire tante discussioni. Koulibaly è l’obiettivo del City da tempo? Ci vogliono trattative vere, prima il Napoli chiude le cessioni e poi penserà ai sostituti. Bisogna avere certezza delle cessioni, senza queste non ci potranno essere certezze sugli acquisti. Gabriel? Mettiamo che il Napoli dica al Lille di essere in trattativa con il City per Koulibaly, ci sarà una deadline o no per il club francese e per il difensore brasiliano? Napoli non è il centro del mondo, anche se mi piacerebbe. Facciamo lavorare bene il Napoli, se qualcuno ha interesse nei calciatori azzurri sa a chi rivolgersi: siamo solo al 22 agosto, c’è bisogno di tempo per le operazioni multimilionarie, in entrata ed in uscita. I tempi non li detta il Napoli, è come un tavolo di poker: la parola d’ordine a Castel Volturno è vendere, ad oggi”