Alvino: "La Juve non è la sfavorita, dopo grandi sconfitte si è sempre rialzata e spesso per meriti di terzi"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi trovo molto con le parole di Spalletti. E’ bellissimo pensare che mercoledì è arrivato Anguissa a Napoli per il primo allenamento e già giocherà con la Juventus domani in una partita così importante per la città. La Juve non è vero che è la sfavorita, si è sempre rialzata dopo grandi sconfitte e spesso per meriti di terze parti".