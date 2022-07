Alvino: "Dybala a Napoli? Le vie del mercato sono infinite, siamo ancora al 7 luglio"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly è l'unico giocatore non sostituibile, per questo il Napoli lavora per un rinnovo importante a cifre fuori dai parametri fissati con il nuovo tetto ingaggi. Cristiano Ronaldo è solo un sogno. Dybala? Conosciamo quanto chiede e i parametri del Napoli, ma siamo al 7 di luglio. FIno a qualche giorno fa sembrava un giocatore dell'Inter, le vie del mercato sono infinite. Nessuno può dire ai tifosi non sognare con Dybala".