Alvino: "ADL coccola Insigne, chi critica l'azzurro non usa il cervello! Ancelotti alla Juve irrealizzabile, su Sarri invece..."

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La scelta di chiamare in causa Quagliarella in relazione ad Insigne è stata una mossa di De Laurentiis per sottolineare le responsabilità di tutte le parti in causa. Attribuire la colpa di una partita non perfetta ad Insigne fa male a Lorenzo ed a tutti i tifosi del Napoli. De Laurentiis sta difendendo Insigne, spero che tutto possa risolversi con reciproca soddisfazione. Non possiamo prevedere cosa accadrà, bisogna tenerlo perché in pochi sono bravi come Insigne. Chi lo critica e dice che deve andare via forse non attiva il cervello quando parla. La Juve si può permettere il lusso di cambiare allenatore affidandosi ad un allenatore che dà una maggiore impronta di gioco. E’ forte dei tanti giocatori bravi che ha nell’andare ad assimilare le idee di un nuovo tecnico, riuscirebbe comunque così ad annullare i problemi di un cambio di guida tecnica. Pensate al Chelsea: non gioca il calcio di Sarri eppure ha fatto un buon campionato ed è in finale di Europa League. Con la bravura dei singoli ha risolto i problemi. Ronaldo ha un feeling particolare con Ancelotti e potrebbe aver fatto il nome del tecnico azzurro alla dirigenza juventina ma è una operazione irrealizzabile. Non è nemmeno fantamercato, è una fantasia vissuta in un mondo parallelo. Ancelotti si sveglierà guardando il panorama di Napoli. Almeno da questo punto di vista Cristiano Ronaldo lo invidierà. Non posso dire altrettanto per l'ipotesi Sarri-Juve: si può tenere in piedi... Ancelotti alla Juve è impossibile mentre la pista che porta Sarri sulla panchina dei bianconeri resta aperta”.