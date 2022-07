Albarella: "Il Mondiale crea disagi, ci sarà un adattamento per tutta la stagione"

Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Le squadre hanno sempre meno tempo per allenarsi: chi si adopera per i calendari, ha fatto si che questo sport diventasse complesso. I preparatori fisici devono guardare i numeri, campionato anomalo diviso in tre tronconi. Nel periodo di novembre-dicembre, per esempio a Doha, va dai 26 ai 21 gradi, il clima ideale per poter giocare in Mondiale. La problematica, però, è che i giocatori verranno dati ai club 7 giorni prima della competizione. Sarà gestione, senza adattamento".