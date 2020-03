AIC, Tommasi: "Alcuni presidenti di Serie A sono come musicisti del Titanic: suonano mentre la nave affonda"

Serie A - Il Presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, ha parlato così delle divergenze di opinione create dell'emergenza Coronavirus tra alcuni Presidenti dei club di Serie A circa l'interruzione delle partite, prima ancora le porte chiuse, e ora gli allenamenti: "Sono come i musicisti del Titanic, che continuano a suonare mentre la nave affonda. Se non si capisce che la situazione è seria...".

Crede che le nuove date relative agli allenamenti e al campionato verranno rispettate? "Temo verranno disattese. Nel nord il fenomeno è in continua crescita, così come nel resto d'Europa. Era giusto dare un orizzonte temporaneo, quasi come forma di ottimismo. Ci sta. Ma c'è molto da fare ancora. Non si tratta di essere catastrofisti o ottimisti, cerco solo di essere realista. Ricominceremo, ma in sicurezza. E laddove servirà, rispetteremo misure più severe".