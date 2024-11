Agostini: "Polemiche arbitraggio Napoli-Roma? Non mi sorprendono e vi dico perché..."

Ultimissime Calcio Napoli - Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli ha fatto una grande partita contro la Roma. Conte ha dato continuità agli azzurri e ha voluto dare importanza a determinati calciatori che stanno trainando i loro compagni. Le critiche ci saranno sempre, ma l'allenatore sa cosa i suoi calciatori possono dare durante i 90 minuti. Si può sbagliare e far bene solo 20/30 minuti, ma possono essere determinanti.

Polemiche sull'arbitraggio di Napoli-Roma? Non mi sorprende dopo le parole di Conte nella gara contro l'Inter. A fine gara bisognerebbe parlare poco sul Var, che non funziona ancora come dovrebbe, e pensare solo alla propria squadra. Contro il Torino il Napoli dovrà stare attento perchè è una squadra difficile da affrontare. Gioca un buon calcio, è partita bene, poi ha avuto una crisi di risultati, ma se venisse presa sotto gamba potrebbe riservare sorprese. Conte, però, è una garanzia su questo aspetto e credo che il Napoli farà una gara battagliera contro i granata. Buongiorno sentirà un po' di emozione da smaltire, ma un professionista, quando cambia maglia per una società con un prestigio importante come il Napoli, mette da parte i ricordi per quella partita e fa il suo dovere per tutta la gara".