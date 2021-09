Adani: "Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A"

Lele Adani parla di Anguissa nel corso di una puntata della Bobo Tv su Twitch:

"Chi è Anguissa adesso? Adesso Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A! Finita lì, non c'è storia. Anguissa mi ricorda il primo Michael Essien, non come postura ma come esecuzione. Quando giocava al Lione, prima di andare al Chelsea e a Real Madrid, gli somigliava davvero. Anguissa sa fare tutto: protegge il pallone e con il controllo orientato conduce e smista la sfera. E’ un centrocampista davvero completo".