Probabili formazioni Napoli-Bologna: Mertens stringe i denti, Ospina e Manolas tornano titolari!

Probabili formazioni Napoli-Bologna. La SSC Napoli si avvicina alla 26esima giornata della nuova stagione di Serie A 2020/21, gli azzurri ospiteranno al Maradona il Bolognadi Sinisa Mihajlovic. Il Napoli di Gennaro Gattuso cerca riscatto dopo il 3-3 che pesa a Reggio Emilia a tempo scaduto contro il Sassuolo e cerca punti per la rincorsa alla Champions League per il prossimo anno.

Domenica 7 marzo 2021 ore 20.45 | Napoli-Bologna: Sky

Napoli-Bologna, le ultime notizie di formazione

IN CASA NAPOLI - Tanti dubbi e ballottaggi per Gattuso che sta iniziando a recuperare uomini, ma non tutti sono al 100%. Osimhen torna a disposizione, mentre Ospina e Manolas si giocano una maglia dal primo minuto. In avanti c'è Mertens.

IN CASA BOLOGNA - Molte assenze anche per Mihajlovic, soprattutto in difesa e a centrocampo dove tra infortuni squalificati deve fare a meno di uomini importanti. Skov Olsen in vantaggio su Orsolini.

Probabili formazioni Napoli-Bologna

Probabile formazione Napoli:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Squalificati: - . Indisponibili: Lozano, Petagna.

Probabile formazione Bologna:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Squalificati: Schouten. Indisponibili: Hickey; Dijks, Tomiyasu, Baldursson, Santander, Faragò.

Precedenti Napoli-Bologna

Napoli-Bologna, precedenti in A ci dicono che gli azzurri sono in vantaggio negli scontri diretti sui bolognesi in casa propria.

28 vittorie del Napoli;

23 pareggi;

10 successi del Bologna;