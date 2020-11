Napoli-Milan, le ultime di formazione Sky: Gattuso torna al 4-3-3! Politano dal 1', Bakayoko e Lozano in panchina

Napoli-Milan, probabili formazioni - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Gattuso dovrebbe tornare al 4-3-3 con Bakayoko che tornato dall'influenza dovrebbe partire dalla panchina. In regia ci sarà Demme con Fabian Ruiz ed Elmas ai suoi fianchi. In attacco spazio a Politano al posto di Lozano, con Mertens e Insigne. In porta più Meret che Ospina.

Napoli-Milan, la probabile formazione di Gattuso

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.