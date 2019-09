Napoli-Liverpool, le formazioni ufficiali: out Zielinski, Lozano-Mertens coppia d'attacco. Sorpresa per i Reds a centrocampo

Formazioni Ufficiali di Napoli-Liverpool in arrivo. Il match si giocherà alle ore 21:00 allo stadio San Paolo di Napoli. Per entrambe le squadra si tratta di una gara stagionale di Champions Leagueimportante, è la prima giornata del Girone E di Champions. Ancelotti carica i suoi dopo la vittoria con la Sampdoria, la squadra di Klopp arriva dalla vittoria in rimonta con il Newcastle. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Lo scorso anno al San Paolo tra le due squadre finì 1-0 con gol di Insigne.

Formazioni ufficiali Napoli-Liverpool