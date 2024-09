Probabili formazioni: 4a Giornata Serie A, chi schierare al Fantacalcio

Probabili formazioni. Torna in campo il campionato Serie A con la 4 giornata. Serie A, probabili formazioni e consigli fantacalcio su chi schierare per il prossimo turno Serie A. Un approfondimenti per gli amanti del fantacalcio, formazioni e analisi di quello che sarà il turno di campionato con la classifica Serie A che già prende forma.

14/09/2024 Sabato 15.00 COMO-BOLOGNA DAZN

14/09/2024 Sabato 18.00 EMPOLI-JUVENTUS DAZN

14/09/2024 Sabato 20.45 MILAN-VENEZIA DAZN/SKY

15/09/2025 Domenica 12.30 GENOA-ROMA DAZN

15/09/2025 Domenica 15.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

15/09/2025 Domenica 15.00 TORINO-LECCE DAZN

15/09/2025 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN/SKY

15/09/2025 Domenica 20.45 MONZA-INTER DAZN

16/09/2024 Lunedì 18.30 PARMA-UDINESE DAZN

16/09/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-HELLAS VERONA DAZN/SKY

Probabili formazioni fantacalcio: 4a giornata Serie A

Probabili formazioni Serie A con consigli fantacalcio 4 giornata. Già tanti cambiamenti dopo pochissime partite, perché ci sono novità sulle formazioni Serie A e i consigli su chi schierare al fantacalcio. Analizzeremo tutte le migliori fonti più attendibili per quelle che sono le probabili formazioni Sky, Gazzetta, Fantagazzetta, Sportmediaset e così via. Qui tutte le probabili formazioni Serie A.

Probabili formazioni Como-Bologna

(4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Da Cunha; Cutrone. All. Fabregas. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling Junior; Dallinga. All. Italiano.

Probabili formazioni Empoli-Juventus

(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Probabili formazioni Milan-Venezia

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca. VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Probabili formazioni Genoa-Roma

(3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino. ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dovbyk, Dybala. All. De Rossi.

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina

(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini. FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Adli, Gosens; Colpani, Sottil; Kean. All. Palladino.

Probabili formazioni Torino-Lecce

(3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Zapata, Adams. All. Vanoli. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Pierotti, Oudin, Tete Morente; Krstovic. All. Gotti.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Probabili formazioni Monza-Inter

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, A.Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Probabili formazioni Parma-Udinese

(4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Balogh, Circati, Delprato; Bernabé, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.

Probabili formazioni Lazio-Verona

(4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.