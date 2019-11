Consigli Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella tredicesima giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio. Ritorna la rubrica per il Fantacalcio 2020 targata CalcioNapoli24.it: tredicesimo turno di Serie A per il Fantacalcio 2019/20, potrete completamente affidarvi ai nostri consigli per la vostra formazione al Fantacalcio 2019!

Consigli Fantacalcio 13esima giornata 2019/20

Fantacalcio formazioni. Prima di ogni giornata del campionato italiano, analizzeremo match per match le possibili sorprese, i possibili migliori in campo e i marcatori più probabili di quella gara dando un consiglio sul Fantacalcio2020. Proiettiamoci al prossimo turno: si torna in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali, che portano con sè tanti infortuni, recuperi non semplici e novità. Si parte con tre gare al sabato, con le big d'Italia impegnate nel turno pre-Champions League. I Fantallenatori devono farsi trovare pronti per il tredicesimo impegno stagionale del Fantacalcio 2019. Cominciano i primi dubbi sull'undici titolare da schierare per la prossima giornata. Ecco i consigli Fantacalcio 2019 20 della redazione di CalcioNapoli24:

Consigli Fantacalcio 2019 2020

Portieri Fantacalcio 2020

Atalanta-Juventus : gara apertissima, certamente da goal/goal ma per un CR7 in odore di riscatto c'è un Gasperini con l'emergenza in attacco. Per questo sì a Szczesny , da evitare Gollini questo turno

: gara apertissima, certamente da goal/goal ma per un in odore di riscatto c'è un con l'emergenza in attacco. Per questo sì a , da evitare questo turno Milan-Napoli : fiducia a Meret , Donnarumma solo senza valide alternative in rosa

: fiducia a , solo senza valide alternative in rosa Torino-Inter : da schierare Sirigu e Handanovic nonostante il match complesso, non sarà pioggia di gol

: da schierare e nonostante il match complesso, non sarà pioggia di gol Bologna-Parma : emergenza in attacco per i ducali, emergenza in difesa per i padroni di casa. Da azzardare Skorupski in casa solo se non si hanno alternative

: emergenza in attacco per i ducali, emergenza in difesa per i padroni di casa. Da azzardare in casa solo se non si hanno alternative Roma-Brescia : Balo litiga anche con Grosso , Pau Lopez da schierare

: Balo litiga anche con , da schierare Sassuolo-Lazio : Strakosha da evitare in questo turno, a meno di scelte obbligate, in un match molto aperto

: da evitare in questo turno, a meno di scelte obbligate, in un match molto aperto Verona-Fiorentina : Dragowski schierabile senza grosse alternative in rosa

: schierabile senza grosse alternative in rosa Sampdoria-Udinese : match in cui evitare sia Audero che Musso

: match in cui evitare sia che Lecce-Cagliari : Olsen in fiducia come tutta la squadra sarda, un azzardo da poter fare se non vi è una scelta migliore nei 3 in rosa

: in fiducia come tutta la squadra sarda, un azzardo da poter fare se non vi è una scelta migliore nei 3 in rosa SPAL-Genoa: da evitare sia Berisha che Radu

Difensori Fantacalcio 2020

Atalanta-Juventus : rischia di restar fuori Alex Sandro , da schierare Hateboer , Bonucci e Castagne . Da evitare Masiello e Danilo verso la panchina

: rischia di restar fuori , da schierare , e . Da evitare e verso la panchina Milan-Napoli : da schierare T Hernandez , Di Lorenzo , Koulibaly e Romagnoli . Da evitare Manolas, Rui e Musacchio (al rientro)

: da schierare , , e . Da evitare e (al rientro) Torino-Inter : da schierare Izzo , Biraghi e Skriniar , verso il forfait Asamoah . Da evitare Godin che non convince e De Silvestri verso la panchina

: da schierare , e , verso il forfait . Da evitare che non convince e verso la panchina Bologna-Parma : da schierare Darmian , Bruno Alves , Mbaye e Denswil . Da evitare Tomiyasu (al rientro e da centrale per l'emergenza) e Gagliolo

: da schierare , , e . Da evitare (al rientro e da centrale per l'emergenza) e Roma-Brescia : Florenzi verso una maglia da titolare, da schierare. Al pari di Kolarov e Smalling , da evitare Mancini non al meglio. Fiducia a Cistana e Sabelli come quarta scelta

: verso una maglia da titolare, da schierare. Al pari di e , da evitare non al meglio. Fiducia a e come quarta scelta Sassuolo-Lazio : da schierare Toljan e Acerbi , da evitare Romagna , Radu e Luiz Felipe in dubbio

: da schierare e , da evitare , e in dubbio Verona-Fiorentina : fiducia a Faraoni per i padroni di casa, da schierare Milenkovic , Lirola e Dalbert

: fiducia a per i padroni di casa, da schierare , e Sampdoria-Udinese : da schierare Murru , Larsen e Ferrari , evitabili Nuytinck e Depaoli

: da schierare , e , evitabili e Lecce-Cagliari : da schierare Pisacane , Calderoni e Klavan , in dubbio Pellegrini

: da schierare , e , in dubbio SPAL-Genoa: squalificati Cionek e Tomovic, da schierare Ghiglione, Romero e Criscito

Centrocampisti Fantacalcio 2020

Atalanta-Juventus : Malinovskyi squalificato, da schierare Pjanic , Pasalic e Douglas Costa , da evitare Bernardeschi (difficile trovi spazio dall'inizio), Rabiot in dubbio e De Roon

: squalificato, da schierare , e , da evitare (difficile trovi spazio dall'inizio), in dubbio e Milan-Napoli : squalificato Calhanoglu , da schierare Fabian , Zielinski , Callejon , Suso e Bonaventura . Da evitare Krunic , Biglia e Allan . Da azzardare Elmas : a sorpresa può essere la mossa di Ancelotti in un match dove i centrocampisti diranno tanto

: squalificato , da schierare , , , e . Da evitare , e . Da azzardare : a sorpresa può essere la mossa di in un match dove i centrocampisti diranno tanto Torino-Inter : Sensi in dubbio, da schierare Brozovic , Barella , Verdi e Candreva . Laxalt dà forfait, da evitare Baselli e Gagliardini

: in dubbio, da schierare , , e . dà forfait, da evitare e Bologna-Parma : da schierare Kulusevski , Kucka e Poli , da evitare Brugman , Svanberg e Soriano

: da schierare , e , da evitare , e Roma-Brescia : da schierare Under , Zaniolo , Romulo e Tonali . Fiducia a Pastore e Spalek come quarta scelta, da evitare Bisoli , Perotti e Pellegrini

: da schierare , , e . Fiducia a e come quarta scelta, da evitare , e Sassuolo-Lazio : da schierare Djuricic , Luis Alberto e Milinkovic-Savic . Spazio come quarto a Lazzari e Locatelli , da evitare Obiang , Duncan e Lulic

: da schierare , e . Spazio come quarto a e , da evitare , e Verona-Fiorentina : emergenza centrocampo in viola, con Pulgar-Castrovilli squalificati. Da schierare Chiesa , Ribery , Badelj e Verre . Come quarto, spendibile Amrabat

: emergenza centrocampo in viola, con squalificati. Da schierare , , e . Come quarto, spendibile Sampdoria-Udinese : da schierare De Paul e Jankto , da evitare Sema , Ekdal , Vieira e Mandragora

: da schierare e , da evitare , , e Lecce-Cagliari : da schierare Mancosu da una parte, Nainggolan , Rog e Castro dall'altra. Da evitare Cigarini e Tachtsidis . Come quarto schierabile Nandez senza grosse alternative

: da schierare da una parte, , e dall'altra. Da evitare e . Come quarto schierabile senza grosse alternative SPAL-Genoa: da schierare Kurtic e Schone, da evitare Missiroli e Murgia. Ma occhio a Di Francesco: rientrato, può far comodo anche a gara in corso se dovesse spuntarla Floccari

Attaccanti Fantacalcio 2020

Atalanta-Juventus : da schierare Dybala , Higuain e Muriel . Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione secondo le parole di Sarri , fiducia a Zapata : anche subentrando sarà del match

: da schierare , e . non sarà a disposizione secondo le parole di , fiducia a : anche subentrando sarà del match Milan-Napoli : da schierare Piatek , Mertens e Lozano , da evitare Milik (out) e Llorente

: da schierare , e , da evitare (out) e Torino-Inter : da schierare Martinez , Lukaku e Belotti , occhio a Zaza dall'inizio

: da schierare , e , occhio a dall'inizio Bologna-Parma : da schierare Orsolini e Palacio , Gervinho può recuperare in extremis

: da schierare e , può recuperare in extremis Roma-Brescia : da schierare Dzeko e Donnarumma , la sorpresa può essere Torregrossa dal 1'. Lite col tecnico di Balotelli : rischia di restare fuori

: da schierare e , la sorpresa può essere dal 1'. Lite col tecnico di : rischia di restare fuori Sassuolo-Lazio : da schierare Correa e Immobile on fire. In fiducia Boga e Caputo , difficile tenerli fuori

: da schierare e on fire. In fiducia e , difficile tenerli fuori Verona-Fiorentina : da schierare come terzo senza valide alternative Vlahovic , in fiducia e troverà spazio

: da schierare come terzo senza valide alternative , in fiducia e troverà spazio Sampdoria-Udinese : da schierare Quagliarella e Lasagna , la sorpresa può essere E.Rigoni

: da schierare e , la sorpresa può essere Lecce-Cagliari : da schierare Lapadula in fiducia e la coppia Joao Pedro-Simeone in grande spolvero

: da schierare in fiducia e la coppia in grande spolvero SPAL-Genoa: da schierare Petagna e Pandev, fiducia a Pinamonti come terzo attaccante senza grandi alternative

di Manuel Guardasole

