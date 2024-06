Oggi alle ore 18:00 si gioca Turchia-Georgia, esordio agli Europei 2024 per il nostro Khvicha Kvaratskhelia. In Germania l'atmosfera è caldissima e centinaia di tifosi georgiani si sono già radunati in vista del match.

Un tifoso georgiano canta la canzone napoletana "O dolce Napoli", in una versione appositamente rivisitata per l'occasione, e coinvolge tutta la fan-zone dei tifosi. Guarda il video su CalcioNapoli24.